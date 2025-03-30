الداخلية تتخذ إجراءات صارمة بعد نشر فيديو لعناصر النجدة "نيام" أثناء الواجب

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (30 اذار 2025)، عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الضباط والمنتسبين، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام بعض العناصر بتصوير أفراد من شرطة النجدة وهم نيام أثناء أداء الواجب داخل إحدى الدوريات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجّه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق الطرفين، حيث سيتم التحقيق مع الجهة التي قامت بالتصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك مع العناصر التي أُهملت في أداء الواجب".

كما قررت الوزارة "نقل جميع المعنيين في الحادثة إلى قيادة حدود المنطقة الثانية كإجراء أولي، لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم".