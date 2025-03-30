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وزارة الزراعة: طريق التنمية سيدعم إقامة مشاريع زراعية تشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل


أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن مشروع طريق التنمية سيدعم إقامة مشاريع زراعية، فيما أشارت الى أن تلك المشاريع ستشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل، فقد ذكر وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر، للوكالة الرسمية، إن "وزارة الزراعة ستساهم بشكل فاعل وكبير في مشروع طريق التنمية، حيث قدمت تقارير بأعلى نسب إنجاز مقارنة بالتقارير المقدمة لمشروع طريق التنمية، وهو ما أثبتته التقارير الحكومية".

كما لفت إلى، أن "جهود وزارة الزراعة تمثلت أيضاً في التعاون مع الجهات المعنية المساهمة في إنشاء مشروع طريق التنمية، الذي يمر عبر عدة محافظات، حيث ساهمت الوزارة في جرد وتقييم العقود الزراعية للأراضي المجاورة لمسار الطريق المزمع إنشاؤه في المحافظات التي سيمر من خلالها."

كذلك أضاف سهر، أن "مشروع طريق التنمية يعد مشروعاً اقتصادياً حيوياً يعزز التنمية الاقتصادية ويشجع الاستثمار، من خلال إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي".

وتابع، أن "هذا الطريق الحيوي سيشهد إقامة مشاريع اقتصادية وخدمية على جانبيه، ما سيوفر فرصاً استثمارية ويدعم المشاركة في إقامة مشروعات زراعية وخدمية وصناعية، مما سيسهم في خلق دخل للمستثمرين والمشاركين في هذه المشاريع".

 

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