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التصنيع الحربي: إنتاج الأسلحة والذخائر وفر 700 مليون دولار لخزينة الدولة


صرّحت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الأحد، عن خطة لإنتاج سلاح الهاونات وراجمات الصواريخ الميدانية والمدفعية خلال 2025، حيث ذكر رئيس الهيئة، مصطفى عاتي للوكالة الرسمية إن "معامل هيئة التصنيع الحربي، بصدد إنتاج أنواع جديدة من الأسلحة الخفيفة والأعتدة المتوسطة وأعتدة المدفعية الثقيلة، فضلاً عن إنتاج سلاح الهاونات وراجمات الصواريخ الميدانية والمدفعية خلال 2025".

كما أوضح أن "حجم التعاقدات مع الهيئة لإنتاج احتياجات القوات المسلحة العراقية محلياً من الأسلحة والذخائر خلال عامي 2023 و2024، أسهم في توفير أكثر من 700 مليون دولار خصصت لشراء الأسلحة والذخائر من مناشئ أجنبية".

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