وزير الموارد المائية: سد الموصل جاهز لاستقبال مياه الأمطار والثلوج

صرّح وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الأحد، بأن سد الموصل جاهز لاستقبال مياه الأمطار والثلوج، فيما أشار مدير السد، حاتم طيب فتحي، الى أن هناك سياسة في استثمار الخزين المائي لتلبية احتياجات المواطنين، إذ ذكر ذياب للوكالة الرسمية إن "وضع سد الموصل الحالي جيد، كما أن خزينه المائي جيد أيضا ويخدمنا لغرض تأمين كافة الاحتياجات في جنوب العراق"، مبينا أن "السد مستعد لاستقبال أي كميات من مياه الأمطار والثلوج التي هطلت على المناطق الشمالية لوجود استيعاب كبير في حجمه".

كما أضاف ان "المؤشرات التي لدينا هي أنه لم تكن هناك أمطار غزيرة وثلوج كثيرة في حوض نهر دجلة"، متوقعاً أن "تشهد الفترة المقبلة كميات كافية من الأمطار".

فيما أكد مدير السد، حاتم طيب فتحي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "أننا أطلعنا الوزير على ما موثق لدينا من تقارير عن سلامة سد الموصل ونود أن نقول للرأي العام إن سد الموصل في حالة جيدة وفيه فراغ خزني كبير"، موضحا ان "الأمطار في الموسم الحالي كانت شحيحة في عموم العراق وخاصة في مناطق شمال العراق مما ولد فراغاً خزنياً كبيراً في السد".

كذلك ذكر أن "هناك سياسة في استثمار الخزين المائي من قبل الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين كافة من شمال العراق إلى جنوبه سواء كانت منزلية أو لأغراض الري".