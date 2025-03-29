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رئيس الوزراء، يتابع الخطط الأمنية والخدمية لعيد الفطر


أجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، حيث تابع الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، بحضور أمين بغداد، حيث اطلع السوداني خلال الزيارة على الخطة التفصيلية والإجراءات الخاصة بالمهام الموكلة للجهات الأمنية والخدمية في مختلف قواطع المسؤولية، حيث وجه بضرورة الالتزام التام بالخطة الموضوعة وتنفيذها بدقة، مؤكدا على أهمية الاستعداد التام لضمان سير الأمور بشكل سلس خلال أيام العيد.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، على أن عيد الفطر هو مناسبة دينية واجتماعية تتطلب جهدا استثنائيا من الأجهزة الأمنية والخدمية لضمان تأمين الأجواء الاحتفالية، مشددا على ضرورة إبداء الانضباط وتعامل مهني لتأمين حركة المواطنين، وضمان انسيابية النقل والحفاظ على النظام العام.

 

في ذات السياق، أجرى السوداني، زيارة إلى مقر خلية الاستهداف الجوي في قيادة العمليات المشتركة، حيث اطلع على جهودها في استهداف وتدمير أوكار الإرهابيين وملاحقة فلولهم.

 

ووجه السوداني ،بتعزيز وتطوير الأساليب العسكرية المتبعة في مكافحة الإرهاب لضمان استمرارية استقرار الأمن في البلاد.

 

وقد أشاد القائد العام للقوات المسلحة بالنتائج الكبيرة التي حققتها خلية الاستهداف الجوي، معتبرا أن التطور الفني في عملها، من خلال تفعيل وتحسين الإمكانات الوطنية وموارد المراقبة الجوية والاستطلاع الجوي، يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق.

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