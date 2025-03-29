حذرت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، من عمولات تؤخذ من اقتصاديات احزاب لإحالة مشاريع على شركات معينة، حيث ذكر عضو اللجنة احمد مجيد الشرماني لقناة السومرية، ان "سرعة ظهور عيوب وتخسفات في بعض الشوارع التي يتم إكساؤها اصبحت في بعض المحافظات"، مبينا ان "هذا الموضوع يرتبط بإحالة مشاريع الى شركات غير متخصصة وعدم وجود رقابة حثيثة لتلك المشاريع وانجازها".

كما أضاف ان "هناك عمولات تؤخد من قبل اقتصاديات بعض الاحزاب في المحافظات مقابل احالة المشاريع على شركات معينة"، لافتا الى ان "هنالك خلل لدى دائرة المهندس المقيم والحكومات المحلية".

فيما بيّن ان "هناك مجاملة ومحاباة للمشاريع كونها تابعة لاحزاب جهات اقتصادية معروفة".