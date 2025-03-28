السوداني: حكومتنا تمكنت من تحقيق الإنجاز الفعلي في الكثير من المشاريع الخدمية

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني انه حكومته تمكنت من تحقيق الإنجاز الفعلي في الكثير من المشاريع الخدمية.

وقال السوداني في لقاء متلفز : ان الخدمات من اولويات البرنامج الحكومي، وجاءت وفق رؤية مخطط لها وحسب حاجة كل محافظة للمشاريع الخدمية.

وأضاف : نفذنا الخدمات وفق 3 مستويات هي الجهد الخدمي والهندسي واستكمال المشاريع المتلكئة واطلاق مشاريع جديدة. وتابع السوداني: لدينا انجازات في مجالات عدة، ليس فقط في مجال فك الاختناقات، وإنما انجازات لمشاريع مهمة في القطاعين النفطي والصناعي.

وأشار إلى أن العاصمة بغداد هوية العراق وهي مظلومة بالخدمات منذ سنوات، . وقال: اطلقنا 5 مشاريع ستراتيجية للمجاري في اطراف العاصمة والعمل مستمر فيها لتسريع الإنجاز.

وأكد السوداني ان هناك نقلة نوعية في القطاع الصحي، خصوصاً في مجال بناء المستشفيات والمراكز الصحية في بغداد والمحافظات.

واوضح انه جرى العمل بنظام ادارة التشغيل المشترك في 7 مستشفيات لتطوير الخدمات الطبية، وتخفيف العبء على المواطن بالعلاج خارج العراق.

وأكد أن العراق حقق قفزة في توطين الصناعة الدوائية وتطبيق مفهوم (صنع في العراق) وفق احدث المواصفات والمعايير الدولية.

وبين انه سيكون لدى العراق اكتفاء ذاتي بالبنزين عالي الاوكتان لاول مرة عند اكتمال مشروع الــ FCC في البصرة نهاية العام الحالي كما لدينا مشاريع كبيرة مع شركات عالمية لإعادة تأهيل الانابيب الناقلة للنفط، للحفاظ على الثروة النفطية.

وتابع السوداني: لدينا فرص استثمارية كبيرة في الصناعات البتروكمياوية والاسمنت والاسمدة، حققنا فيها الاكتفاء الذاتي.

وأكد انه تم منح اجازات لبناء مليون وحدة سكنية، والحكومة دعمت القطاع الخاص بضمانات سيادية لإنجاح المشاريع السكنية والصناعية.

وقال أن الكثير من مفردات البطاقة الوطنية يتم تأمينها من خلال الانتاج المحلي، وهناك مواد تصدر للخارج لوفرة انتاجها.

وأشار إلى أننا وصلنا الى تحقيق 14% من الايرادات غير النفطية، وهدفنا تحقيق نسبة اعلى من خلال الاصلاحات الحقيقية التي تبنتها الحكومة. واضاف: اتخذنا اجراءات مهمة لإصلاح الشركات الحكومية والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الايرادات غير النفطية.

وقال السوداني ان النظام المصرفي العراقي يتعامل بشفافية وفق المعايير العالمية ، و سيطرنا على بيع الدولار، والتحويلات المالية تتم عبر السياقات والإجراءات المعمول بها دولياً.مبينا انه تم التعاقد مع شركات عالمية رصينة لإصلاح قطاع المصارف الاهلية.

وأضاف : وصلنا الى المراحل النهاية لتأسيس مصرف الرافدين الاول، وتطوير النظام المصرفي يحقق التنمية. وتابع السوداني : اتخذنا خطوة مهمة لاستثمار الغاز المصاحب لأول مرة في تاريخ العراق، وسيتم إيقاف الحرق بشكل تام مطلع عام 2028.

واوضح: أننا نعمل على انجاز مشروع المنصة العائمة لإكمال مد انبوب الغاز الى المحطات، وهناك دول ابدت استعدادها لإرسال بواخر محملة بالغاز للتجهيز.

وقال: وضعنا حلولاً جادة لأزمة الكهرباء من خلال معالجات لشبكات النقل والتوزيع، وفك الاختناقات، وتنفيذ الجباية.

وبين ان تحقيق المنجزات في مختلف الصعد سيعيد ثقة المواطن، ولدينا مشروع يهدف الى نهضة حقيقية في المجالات كافة.

وأكد انه لا يوجد اي تدخل خارجي بشأن الحشد الشعبي، وهو مؤسسة أمنية رسمية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الحشد الشعبي ينظم الهيكل التنظيمي للحشد وتشكيلاته ومستويات قياداته، وأقرته الحكومة بعد دراسة مستفيضة.

واكد انه من الضروري اقرار قوانين الحشد الشعبي والتقاعد والضمان، من أجل ضمان حقوق المنتسبين، وهو جزء بسيط لتضحياتهم.

وتابع انه غير مسوح لأي طرف فرض املاءات على العراق، والقرار وطني بشأن قضاياه الداخلية. وأضاف: اكدنا على حماية الأقليات في سوريا، والعمل على مواجهة داعش الارهابي الذي يشكل خطراً على دول المنطقة.

وأكد أن موقفنا من سوريا عبر عنه العراق وفق المصالح العليا للبلد، ولدينا اجتماعات مع تركيا وسوريا والأردن ولبنان لمواجهة داعش الارهابي