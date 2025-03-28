الأخبار

السوداني: حكومتنا تمكنت من تحقيق الإنجاز الفعلي في الكثير من المشاريع الخدمية


اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني انه حكومته تمكنت من تحقيق الإنجاز الفعلي في الكثير من المشاريع الخدمية.

وقال السوداني في لقاء متلفز : ان الخدمات من اولويات البرنامج الحكومي، وجاءت وفق رؤية مخطط لها وحسب حاجة كل محافظة للمشاريع الخدمية.

وأضاف : نفذنا الخدمات وفق 3 مستويات هي الجهد الخدمي والهندسي واستكمال المشاريع المتلكئة واطلاق مشاريع جديدة. وتابع السوداني: لدينا انجازات في مجالات عدة، ليس فقط في مجال فك الاختناقات، وإنما انجازات لمشاريع مهمة في القطاعين النفطي والصناعي.

وأشار إلى أن العاصمة بغداد هوية العراق وهي مظلومة بالخدمات منذ سنوات، . وقال: اطلقنا 5 مشاريع ستراتيجية للمجاري في اطراف العاصمة والعمل مستمر فيها لتسريع الإنجاز.

وأكد السوداني ان هناك نقلة نوعية في القطاع الصحي، خصوصاً في مجال بناء المستشفيات والمراكز الصحية في بغداد والمحافظات.

واوضح انه جرى العمل بنظام ادارة التشغيل المشترك في 7 مستشفيات لتطوير الخدمات الطبية، وتخفيف العبء على المواطن بالعلاج خارج العراق.

وأكد أن العراق حقق قفزة في توطين الصناعة الدوائية وتطبيق مفهوم (صنع في العراق) وفق احدث المواصفات والمعايير الدولية.

وبين انه سيكون لدى العراق اكتفاء ذاتي بالبنزين عالي الاوكتان لاول مرة عند اكتمال مشروع الــ FCC في البصرة نهاية العام الحالي كما لدينا مشاريع كبيرة مع شركات عالمية لإعادة تأهيل الانابيب الناقلة للنفط، للحفاظ على الثروة النفطية.

وتابع السوداني: لدينا فرص استثمارية كبيرة في الصناعات البتروكمياوية والاسمنت والاسمدة، حققنا فيها الاكتفاء الذاتي.

وأكد انه تم منح اجازات لبناء مليون وحدة سكنية، والحكومة دعمت القطاع الخاص بضمانات سيادية لإنجاح المشاريع السكنية والصناعية.

وقال أن الكثير من مفردات البطاقة الوطنية يتم تأمينها من خلال الانتاج المحلي، وهناك مواد تصدر للخارج لوفرة انتاجها.

وأشار إلى أننا وصلنا الى تحقيق 14% من الايرادات غير النفطية، وهدفنا تحقيق نسبة اعلى من خلال الاصلاحات الحقيقية التي تبنتها الحكومة. واضاف: اتخذنا اجراءات مهمة لإصلاح الشركات الحكومية والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الايرادات غير النفطية.

وقال السوداني ان النظام المصرفي العراقي يتعامل بشفافية وفق المعايير العالمية ، و سيطرنا على بيع الدولار، والتحويلات المالية تتم عبر السياقات والإجراءات المعمول بها دولياً.مبينا انه تم التعاقد مع شركات عالمية رصينة لإصلاح قطاع المصارف الاهلية.

وأضاف : وصلنا الى المراحل النهاية لتأسيس مصرف الرافدين الاول، وتطوير النظام المصرفي يحقق التنمية. وتابع السوداني : اتخذنا خطوة مهمة لاستثمار الغاز المصاحب لأول مرة في تاريخ العراق، وسيتم إيقاف الحرق بشكل تام مطلع عام 2028.

واوضح: أننا نعمل على انجاز مشروع المنصة العائمة لإكمال مد انبوب الغاز الى المحطات، وهناك دول ابدت استعدادها لإرسال بواخر محملة بالغاز للتجهيز.

وقال: وضعنا حلولاً جادة لأزمة الكهرباء من خلال معالجات لشبكات النقل والتوزيع، وفك الاختناقات، وتنفيذ الجباية.

وبين ان تحقيق المنجزات في مختلف الصعد سيعيد ثقة المواطن، ولدينا مشروع يهدف الى نهضة حقيقية في المجالات كافة.

وأكد انه لا يوجد اي تدخل خارجي بشأن الحشد الشعبي، وهو مؤسسة أمنية رسمية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الحشد الشعبي ينظم الهيكل التنظيمي للحشد وتشكيلاته ومستويات قياداته، وأقرته الحكومة بعد دراسة مستفيضة.

واكد انه من الضروري اقرار قوانين الحشد الشعبي والتقاعد والضمان، من أجل ضمان حقوق المنتسبين، وهو جزء بسيط لتضحياتهم.

وتابع انه غير مسوح لأي طرف فرض املاءات على العراق، والقرار وطني بشأن قضاياه الداخلية. وأضاف: اكدنا على حماية الأقليات في سوريا، والعمل على مواجهة داعش الارهابي الذي يشكل خطراً على دول المنطقة.

وأكد أن موقفنا من سوريا عبر عنه العراق وفق المصالح العليا للبلد، ولدينا اجتماعات مع تركيا وسوريا والأردن ولبنان لمواجهة داعش الارهابي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يعلن عن "حقيقته الدينية" بوشم "كافر" على يده!
السوداني: حكومتنا تمكنت من تحقيق الإنجاز الفعلي في الكثير من المشاريع الخدمية
الشباب والرياضة تفاتح وزارة الخارجية بشأن هتافات الجماهير الأردنية المسيئة للعراق
النائب علاء الحيدري: سنطالب بقطع النفط عن الاردن بعد عطلة العيد وهناك 100 نائب مع القرار
شرطة ديالى تعتقل متهمين اثنين باغتيال مواطن في المقدادية
وزير الخارجية الأردني لنظيره العراقي يدعي ان فيديو مباراة العراق وفلسطين مفبرك
شجار عنيف في الموصل ينتهي بإصابة 3 أشخاص واعتقال المتورطين
الصحاف: إعادة سبعة عراقيين من ليبيا طوعًا من جراء الهجرة غير الشرعية
وزير الكهرباء يحذر: صيف ساخن ينتظر العراق إذا شملت عقوبات أمريكا الغاز الإيراني
بعد حادثة التجاوز على العراق.. مسؤول محلي في الانبار ينفي حرق "الصهاريج النفطية" المتوجهة الى الأردن؟
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك