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النائب علاء الحيدري: سنطالب بقطع النفط عن الاردن بعد عطلة العيد وهناك 100 نائب مع القرار
وكالة انباء براثا
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2025-03-28
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