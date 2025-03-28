شرطة ديالى تعتقل متهمين اثنين باغتيال مواطن في المقدادية

اعلن السيد قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية ،اليوم الجمعة عن الاطاحة بأثنين من المتهمين بحادث اغتيال المواطن (خيري محمد شكر ) خلال اقل من 24 ساعة بعد عملية البحث والتحري في المقدادية .

وبين قائد الشرطة ان فريق أمني للتحقيق بحادث الاغتيال الذي تم تشكيلة فور وقوع الحادث باشر بجمع الادلة والتحريات ومراجعة كامرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمكن الفريق الامني من الوصول الى خيوط الجريمة والقاء القبض على المتورطين بجريمة القتل ،وتم تقديم الاوراق التحقيقية للسيد قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق المادة ( 406 ) قتل ، لينالا جزائهما العادل .