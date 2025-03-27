وزير الداخلية ورئيس جهاز مكافحة الإرهـاب يصدران عفواً عن الذين لديهم عقوبات انضباطية

أصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، (27 آذار 2025)، عفواً خاصاً عن الضباط والمنتسبين والموظفين الذين لديهم عقوبات انضباطية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، ان الشمري "وبهدف إعطاء فرصة لمراجعة الأخطاء أصدر عفوا خاصا عن الضباط والمنتسبين والموظفين بالتزامن مع قرب انتهاء شهر التسامح والفضيلة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك".

من جانبه ألغى رئيس جهاز مُكافحة الإرهـاب كافة العقوبات الانضباطية الخاصة بالمنتسبين بكافة وحدات العمليات الخاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر.