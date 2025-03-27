الصحة تحذر من استخدام الألعاب النارية والخطرة خلال العيد

جددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، (27 آذار 2025)، تحذيرها من استخدام ألعاب الأطفال الخطرة خلال أيام عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح للجريدة الرسمية :"️نحذر من استخدام الألعاب النارية والخطرة (كبنادق الصجم أو الكرات البلاستيكية وغيرها) من قبل الأطفال خلال عيد الفطر المبارك".

وأضاف "️في كل مناسبة كالأعياد وغيرها نواجه هذه المشكلة فنسجل عشرات او مئات الإصابات بعضها خطرة وقد تؤدي الى الوفاة" مشيرا الى "تسجيل العديد من الحوادث خلال السنوات الماضية".

وطالب البدر "الجهات المعنية بتطبيق القوانين الموجودة التي تحدد من تداول هذه الألعاب الخطرة وتقنن استيرادها وإمكانية تداولها وبيعها حسب الأعمار والأهلية لأنها أغلبها مخصصة للكبار وليست للصغار".

وأكد، ان "هذه الإصابات تمثل عبئاً وضغطاً على وزارة المالية وتستنزف موارد الوزارة وجهد للملاكات والأدوية ومستلزمات طبية وقناني دم وتكون على حساب حالات مرضية أخرى".

ودعا متحدث وزارة الصحة "الأهالي إلى متابعة الأبناء وعدم تعريضهم لهذا الخطر".