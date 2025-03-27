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السوداني يؤكد أهمية التعامل الإيجابي مع المواطنين أثناء تنفيذ الواجبات الأمنية


أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (27 آذار 2025)، "وجوب معالجة الخلل أو الخرق في أداء الواجب أو الحركة في التعامل مع المواطنين".

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ان السوداني "شارك، اليوم، ضبّاط ومنتسبي الفرقة الخاصة، مائدة إفطار شهر رمضان المبارك وبارك للحاضرين صيام الشهر الفضيل، وهنَّأهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك".

وأشار إلى "تضحيات الفرقة الخاصة التي قدمت الشهداء والجرحى في الدفاع عن الوطن، ومساهمتها في حفظ الأمن والاستقرار في بغداد، بما عُرف عنها من انضباط والتزام بالسياقات العسكرية والأمنية، انعكست على التطوّر في البناء والإعمار والتنمية في عموم مناطق البلاد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "وجوب معالجة الخلل أو الخرق في أداء الواجب أو الحركة في التعامل مع المواطنين، موصياً ضباط ومنتسبي الفرقة الخاصة بالمحافظة على الارتباط الإيجابي مع المواطنين أثناء تنفيذ الواجبات".

وشدد على "ضرورة تحقيق الجاهزية والتدريب واللياقة والتمكين من حيث المستلزمات المطلوبة، التي يجب توفيرها لفرض الأمن".

كما وجّه السوداني "بأن يُشمل ضباط ومنتسبو الفرقة الخاصة باستحقاق توزيع قطع الأراضي السكنية المخدومة، وتسهيل منحِهم القروض".

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السوداني يؤكد أهمية التعامل الإيجابي مع المواطنين أثناء تنفيذ الواجبات الأمنية
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