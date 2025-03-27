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وزارة البيئة تطالب تشديد الإجراءات ضد العجلات والدراجات النارية ذات الأصوات المرتفعة للحد من التلوث السمعي


طالبت وزارة البيئة، اليوم الخميس، مديرية المرور العامة بتشديد الإجراءات على العجلات والدراجات النارية التي تصدر أصواتا مرتفعة، وذلك في إطار جهودها للحد من التلوث السمعي، حيث ذكر مدير دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة، أمير على الحسون، في بيان، إن الوزارة خاطبت مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية لتكثيف الإجراءات ضد أصحاب العجلات والدراجات النارية المجهزة بتعديلات ترفع من مستويات الضوضاء، وهو ما يسبب إزعاجا للمواطنين، خاصة الأطفال، ويشكل نوعا من التلوث السمعي المؤثر على الصحة العامة.

وأوضح الحسون، أن هذه الخطوة جاءت استجابة للعديد من الشكاوى من المواطنين الذين يعانون من الضوضاء الناتجة عن هذه التعديلات غير القانونية، مشيرا إلى أن الوزارة طالبت مديرية المرور العامة بتكثيف جهود المفارز المنتشرة في شوارع بغداد والمحافظات، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

كما دعت إلى إرسال دوريات مرورية لمراقبة الورش والمحلات التي تقوم بتعديل كواتم الصوت بطريقة غير قانونية، مما يزيد من مستوى الضوضاء ويشكل انتهاكا للقوانين البيئية والمرورية.

فيما شدد الحسون، على أهمية التعاون بين الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة، مؤكدا أن الوزارة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان بيئة صحية وآمنة للمواطنين وفقا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.

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وزارة البيئة تطالب تشديد الإجراءات ضد العجلات والدراجات النارية ذات الأصوات المرتفعة للحد من التلوث السمعي
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