توقعات الطقس للأيام المقبلة أمطار مرتقبة في عيد الفطر

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار خلال الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غدا الجمعة سيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع في المنطقتين الشمالية والجنوبية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى"، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الجمعة، ستكون في بغداد وديالى وصلاح الدين والأنبار والبصرة 31، وواسط وبابل وكربلاء وذي قار وميسان والديوانية 32، والمثنى 33، والنجف 34، وأربيل 28، وكركوك ونينوى 29، والسليمانية 23، ودهوك 26".

كما أوضخ البيان، أن "يوم السبت سيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائما جزئيا إلى غائم وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن عدة وخاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية ومن ضمنها العاصمة بغداد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية".

فيما لفتت الهيئة، إلى أن "يوم الاثنين القادم سيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار في فترة الصباح خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد وتتمركز في المناطق الشمالية ظهرا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".