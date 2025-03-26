الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
يرلمان بائس .... مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني
وكالة انباء براثا
80
2025-03-26
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان يوافق على طلب التصويت بتحويل الزبير لمحافظة
مجلس النواب الخائب يؤجل عقد جلسته لليوم الثاني على التوالي
الداخلية تعلن الإجراءات الخاصة بتأمين أيام عيد الفطر
وزير الداخلية يوجه بانزال أقصى العقوبات بحق منتسبين اعتدوا على مواطن في ذي قار
السوداني يرأس اجتماعاً خاصاً بمستحقات الشركات المزودة للكهرباء
ضبط شركة وهمية لمنح القروض والسلف في الديوانية
وزير الداخلية يؤكد أهمية رفع مستوى اللياقة البدنية لجميع المنتسبين
يرلمان بائس .... مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني
وزير الدفاع يناقش مع قائد بعثة الناتو توسيع الشراكة على مستوى التدريب والجاهزية القتالية
السوداني يرعى مراسم توقيع عقد مع شركة (BP) لتطوير وإنتاج حقول كركوك
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
السوداني: قصة الشهيد البطل حارث السوداني تستحق التوثيق ليطلع عليها العالم
354
تعرف على مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي
331
رئيس الوزراء يعزي برحيل الفريق كاظم بوهان العكيلي
290
إجراءات قانونية بحق شقيق بارزاني
281
خلال زيارته المجلس الوطني للأديان.. المندلاوي : التنوع الديني يعد من مصادر القوة في البلاد
267
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي
: دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم
: احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
Muna
: بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع
:
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان
: هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع
:
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج
: اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع
:
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي
: الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع
:
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher
: وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع
:
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني
: الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع
:
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي
: السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع
:
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن
: حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع
:
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك