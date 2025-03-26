رئيس الوزراء يوجه بتقديم الدعم اللازم لعمل المركز الثقافي العراقي في لندن

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتقديم الدعم اللازم لعمل المركز الثقافي العراقي في لندن، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل المدير الجديد للمركز الثقافي العراقي في لندن عبد الحميد الصائح، بعد تكليفه وإعادة افتتاح المركز، واطلع على "نسخة من مجلة " المستشار" التي تضم نتاجات لخبراء في الطاقة والاقتصاد"، موجها هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء بـ"متابعة ما ينشر فيها من بحوث ودراسات مهمة".

وأكد السوداني، خلال اللقاء، بحسب البيان، "أهمية إظهار نشاط المركز، لواقع الحراك الثقافي والفني العراقي المتنامي، وتعريف العالم الخارجي بثراء الموروث الثقافي وأصالته"، موجهاً بـ "تقديم الدعم اللازم لعمل المركز وتعزيز نشاطاته، بعد أن أعيد افتتاحه كجزء من الزيارة الرسمية التي أجراها الى المملكة المتحدة في كانون الثاني الماضي".