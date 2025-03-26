الاستخبارات العسكرية: القبض على سبعة إرهابيين في ثلاث محافظات بينهم دواعش

صرّحت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، بالقبض على سبعة عناصر إرهابية في ثلاث محافظات، حيث ذكرت الوكالة في بيان لها، انه "بعملياتٍ منفصلةٍ خلال كمائن محكمة ومداهمات على أماكن الارهابيين أسفرت عن إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في مناطق متفرقة من المحافظات ( الأنبار وكركوك ونينوى )".

وبيّنت، ان "بعض الذين تم القبض عليهم كانوا يعملون وينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية في مختلف صفوفها، وكذلك شاركوا في عدة هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقية سابقاً".

كما ذكرت انه " تم تسليمهم المتهمين إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".