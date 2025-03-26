وزير العدل يوجه بفتح الزيارات أمام ذوي المودعين الأحداث طيلة أيام العيد

وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، بفتح الزيارات أمام ذوي المودعين طيلة أيام عيد الفطر، تأكيدًا على دور الدعم الأسري في مسار الإصلاح وإعادة التأهيل، إذ ذكرت الوزارة في بيان لها، إن "وزير العدل خالد شواني رعى مأدبة إفطار جمعت المودعين الأحداث وذويهم في دار ملاحظة بغداد – الذكور، بحضور الوكيل الأقدم زياد التميمي ومدير عام دائرة إصلاح الأحداث محمد راضي في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وتحقيق العدالة الإصلاحية".

وبيّن شواني إن "هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة إصلاحية إنسانية تسهم في إعادة دمج المودعين الأحداث في المجتمع، من خلال اجراء لقاءات مباشرة ودورية بينهم وبين أسرهم، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار التأهيل النفسي والسلوكي".

كما أشار وزير العدل إلى "أهمية استثمار أجواء شهر رمضان المبارك لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإصلاحية وأسر النزلاء، لما لذلك من أثر إيجابي في تحسين سلوك المودعين وإعادة توجيههم نحو مستقبل أكثر استقرارًا".

فيما وجّه شواني بفتح الزيارات أمام ذوي المودعين طيلة أيام عيد الفطر، تأكيدًا على دور الدعم الأسري في مسار الإصلاح وإعادة التأهيل.

كذلك أوضح البيان أن "وزير العدل ثمّن الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو دار الملاحظة، ووجه كتاب شكر وتقدير تكريمًا لتفانيهم في أداء مهامهم، مشددًا على أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لترسيخ مبادئ الإصلاح والدمج الاجتماعي، وتعزيز الأمن المجتمعي".