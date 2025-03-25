القبض على مطلوب للقضاء في النجف

اعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوب للقضاء ضمن السيطرات الخارجية للمحافظة.

وذكرت القيادة في بيان انه "تمكنت سيطرات النجف الخارجية من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ( 406) من قانون العقوبات، وذلك أثناء محاولته الدخول إلى المحافظة".

واضافت انه "بعد تدقيق بياناته عبر قاعدة المعلومات الأمنية، تبيّن أنه مطلوب للقضاء"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وعرضه على القضاء".