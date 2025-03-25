السوداني : الحكومة قطعت شوطاً مهماً في تمكين الجيش العراقي لاسيما في مجال التسليح

اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني :" ان الحكومة قطعت شوطاً مهماً في تمكين الجيش العراقي بجميع قياداته وتشكيلاته وصنوفه، لاسيما في مجال التسليح".

وقال السوداني ، خلال مشاركته الضباط والمقاتلين في قيادة القوات البرية مأدبة افطار :" ان تسليح الجيش سيتم من خلال عدة مشاريع نعمل على انجازها، اضافة الى تأهيل البنى التحتية من قواعد ومعسكرات".

وبارك القائد العام للحاضرين ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، صيام شهر رمضان الكريم، مؤكداً أن ما يشهده البلد من أمن واستقرار هو بفضل تضحيات ابناء الاجهزة الامنية بمختلف صنوفها، مشيراً الى تحسن المؤشرات الامنية، في ظل الامن والاستقرار، وانخفاض العمليات الارهابية والتعرضات وحتى الجريمة الجنائية، مؤكداً أن فرض الامن والاستقرار سيُمكّن الدولة من تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية.

وشدد السوداني على وجوب تأمين استحقاقات المقاتل وحقوقه، لاسيما المتعلقة بتوفير السكن، مبيناً :" ان وزارة الدفاع قطعت شوطاً مهماً لاكمال متطلبات توزيع قطع الاراضي السكنية، وسيجري قريباً توزيعها في مناطق مخدومة بين المنتسبين، كالتزام حكومي، بجانب رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين لولا تضحياتهم لما تحقق الامن والاستقرار في العراق".

وتابع :" ان العراق يشهد حالة من التعافي والنمو والتقدم والازدهار بشكل واضح ونعمل على المضي بها، و يجب البقاء على الجاهزية والاستعداد واليقظة والحذر، وهذا يتم من خلال التمسك بالمبادئ الاساسية".

وشدد على :" ان الانضباط والالتزام والمهنية والاستعداد للتضحية ، قيم عسكرية يجب ان تكون حاضرة، وعلى القادة والضباط والآمرين وضباط الصف ترسيخها في سلوكهم امام منتسبي الجيش.واننا نحتاج الى التدريب المستمر وتحديث مناهجه للارتقاء بمستوى وجاهزية منتسبي الجيش لمواجهة مختلف التحديات".

وخلص السوداني الى القول :" ان واجبنا ايصال جميع الحقوق المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات الى عوائل الشهداء والجرحى"، مؤكدا :" ان مسار العراق يتحرك في الاتجاه الصحيح في التآخي والتلاحم والوحدة، والخطاب الوطني الموحد لكل العراقيين".