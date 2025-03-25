الديوانية.. ضبط مخزن وهمي يحتوي على دواء مخالف

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، عن ضبط مخزن وهمي يحتوي على 41 الف قطعة دواء مخالف في محافظة الديوانية.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "فريق مشترك من قسم التفتيش والشكاوى في دائرة صحة الديوانية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة تمكن من ضبط واغلاق مخزن أدوية وهمي في مركز المحافظة يضم حوالي (41) الف قطعة دواء مخالفة في المخزن الوهمي وفي ظروف خزن غير جيدة".

وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات من تحرير محاضر الضبط والتحفظ على الادوية المضبوطة واحالة المعنيين الى الجهات القضائية".