وزارة التجارة تعلن تجهيز وجبة جديدة من السلة الغذائية للمواطنين

صرّح وزير التجارة، أثير داود الغريري، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق تجهيز وجبة جديدة من السلة الغذائية للمواطنين باعتماد الدفع الالكتروني لوكلائها واعتبارًا من يوم غد، إذ ذكر المكتب الإعلامي للوزارة نقلًا عن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي في بيان، أن "الشركة تعتمد نظام الدفع الالكتروني في التجهيز عبر استخدام أجهزة الــ ( POS ) لضمان نزاهة ودقة وشفافية التعاملات المالية حرصًا على المال العام وتماشيًا مع التطورات التقنية والعلمية بهذا المضمون".

وأضاف البيان، أن "فروع ومواقع الشركة ومراكز البيع قد أتمت استعداداتها للشروع ببدء عمليات القطع والتجهيز بعد امتلاء مخازنها بمفردات السلة الغذائية، فضلًا عن إكمال عمليات الفحص التي يجريها قسم السيطرة النوعية على جميع المواد".