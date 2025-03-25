مجلس الخدمة الاتحادي: المصادقة على تعيين (1050) قيداً على الملاك

صادق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، على تعيين (1050) قيداً على الملاك، حيث ذكر بيان للمجلس للوكالة الرسمية أن "المجلس قرر بجلسته الطارئة رقم (5) المنعقدة اليوم الثلاثاء المصادقة على تعيين أكثر من (1050) قيداً على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية والحاكمة للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا والأوائل رقم (59)و (67) لسنة 2025 وشملت أكثر من (50) عنواناً وظيفياً وبمختلف الاختصاصات موزعة على أغلب الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات".

وأكد المجلس حسب البيان "حرصه الشديد على إنهاء ملف التعيينات وفقاً لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتشكيلاته كافة وجميع كوادره"، مشدداً على "استمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام القادمة".

كما بين المجلس بأنه "سيقوم بارسال إشعارات الى المشمولين بالتعيين خلال الـ (24) ساعة المقبلة".