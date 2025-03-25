وزارة العمل: إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر آذار الحالي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر آذار الحالي، حيث ذكرت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم في بيان للوكالة الرسمية، إنه "تم إطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من (389) ألف مستفيد في بغداد، والمحافظات لشهر آذار الحالي من عام 2025".

كما أضافت، أن "الهيئة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من (389) ألف مستفيد لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي يبلغ أكثر من (66) مليارًا و(247) مليون دينار لشهر آذار لعام 2025".

فيما دعت الوزارة المستفيدين والمستفيدات إلى التوجه لمنافذ الصرف الالكتروني ‏المعتمدة، لاستلام رواتبهم بعد إكمال ‏الإجراءات، وتبليغهم من قبل المصرف.