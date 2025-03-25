الشيخ همام حمودي: أمن العراق موضع إجماع دولي

اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، الاثنين، أمن العراق موضع إجماع دولي، معربا عن تطلعه لدور روسي اكبر.

وقال مكتب الشيخ حمودي في بيان، "استقبل الشيخ د. همام حمودي السيد اليبروس كوتراشيف سفير روسيا لدى بغداد، وبحثا علاقات البلدين وسبل تعزيزها والمواقف تجاه أحداث المنطقة وأهمية دعم فرص استقرارها".

وأكد الشيخ حمودي أن "أمن واستقرار العراق موضع اهتمام وإجماع دولي"، مشيرا الى أن "حالة الانسجام الوطنية وحرص الجميع على النأي بالعراق من أي صراعات، وبناء سياسة خارجية متوازنة، عززت الثقة بالبلد وشجعت على اغتنام الفرص فيه".

وأشار إلى أن "الوضع الحرج في سوريا، والتصعيد العسكري الصهيوني يمثلان مصدر قلق، ويتطلبان جهد دولي حقيقي"، داعيا روسيا إلى "دور اكبر، وإلى انفتاح أوسع باستثماراتها في العراق".