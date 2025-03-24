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الطب العدلي: العمل على رفع نسبة التطابق بين رفات الشهداء وذويهم


صرّح مدير عام دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة زيد علي عباس، اليوم الإثنين، عن العمل على رفع نسبة التطابق بين رفات الشهداء وذويهم، حيث ذكر عباس، للوكالة الرسمية إن "الدائرة تعمل على زيادة عدد المطابقات وتسليم الشهداء إلى ذويهم بعدة خطوات بينها إنشاء قاعدة بيانات للشهداء؛ بهدف رفع نسبة التطابق من خلال جمع أكبر عدد ممكن من عينات الأهالي".

كما لفت إلى، أن "لكل فئة خطة عمل خاصة بها، ولكل مجتمع وضعه الخاص، كما أن لكل مقبرة ظروفها المختلفة، لذا نقوم بدراسة كل مقبرة وتفاصيلها ووضع خطة عمل مناسبة لها".

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