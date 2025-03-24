وزارة الإعمار تعلن خطة لصيانة طريق قناة الجيش بتصاميم هندسية جديدة

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن خطة من أربعة محاور لصيانة الشوارع، مؤكدة إحالة مشروع تأهيل وصيانة طريق قناة الجيش إلى الوزارة بالتعاون مع أمانة بغداد، حيث ذكر الناطق باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح لوكالة الرسمية، إن "المشروع سيتم تنفيذه بعد تأمين التخصيصات المالية اللازمة"، مشيرا إلى أن التصاميم الهندسية والفنية الخاصة بالمشروع قد أعدت.

كما أوضح الصفار، أن "طريق قناة الجيش يعد من الطرق الحيوية في العاصمة بغداد، وقد تعرض لأضرار كبيرة في أجزاء واسعة منه، خاصة في مفاصل التمدد والجدران للأنفاق"، مشيرا، إلى أن أعمال الصيانة السابقة لم تكن كافية لمعالجة تلك الأضرار، التي تعود إلى طبيعة الأرض والمياه الجوفية التي تساهم في تآكل الطريق.

ولفت الصفار، إلى أنه قد تم افتتاح أربعة مشاريع ضمن مسار طريق قناة الجيش بهدف فك الاختناقات المرورية، تشمل ربط منطقة الداخل بحي المهندسين، ربط منطقة جميلة بباب المعظم، إنشاء نفق ومجسر في تقاطع الرستمية، إضافة إلى مجسر السريدات في حي البساتين.

كذلك بيّن أن "المشكلة الرئيسية التي تؤثر على حالة الطريق هي المياه الجوفية التي تسبب تآكل الأسفلت، ولذا تم الاستعانة بإحدى الجامعات العراقية لإعداد دراسة متخصصة لضمان عدم تأثير المياه الجوفية على الطريق، خاصة الأنفاق، في المستقبل".

كما أوضح الصفار، أن أعمال الصيانة تشمل معالجة التخسفات في الأنفاق، توسيع الشارع، وإعادة إكسائه بالأسفلت المعالج بالمواد البوليمرية، إضافة إلى تجديد التخطيط، الإنارة، وتركيب العلامات الاسترشادية.