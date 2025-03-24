الأخبار

محافظ بغداد يعلن عن خطة لإعمار الأعظمية والكاظمية المقدسة


أعلن محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، عن خطة لإعمار الأعظمية والكاظمية المقدسة، إذ ذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي بالمحافظة، أن "محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، أجرى جولة ميدانية ليلية في قضاءي الأعظمية والكاظمية المقدسة، برفقة رئيس مجلس المحافظة، عمار الحمداني، وأعضاء المجلس: حيدر موحان، وعلي الزركاني، وعامر داود الفيلي".

كما أوضح أن "الجولة شهدت مشاركة رؤساء الوحدات الإدارية لأقضية أبو غريب والأعظمية والكاظمية  والمنصور والرصافة، إلى جانب شيوخ ووجهاء أهالي قضاء الأعظمية"، لافتاً إلى أن "الجولة تضمنت زيارة العتبة الكاظمية المقدسة والحضرة الحنفية المطهرة، حيث تجول الوفد في المدينتين واستمع إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم".

فيما أكد العلوي، خلال الجولة بحسب البيان، أن "هناك خطة لإعمار مدينتي الأعظمية والكاظمية بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى المشاريع التي تتولى محافظة بغداد تنفيذها، ومن بينها تطوير وتوسعة مستشفى النعمان التعليمي، فضلاً عن بناء خمس مدارس قيد الإدراج مع الالتزام بإنهائها ضمن المدد الزمنية المحددة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس تحالف المعارضة النيابية يعلّق على خلاف وزارة النقل مع سلطة الطيران المدني
محافظ بغداد يعلن عن خطة لإعمار الأعظمية والكاظمية المقدسة
المفوضية العليا للانتخابات: البدء بعملية تحديث سجل الناخبين غدا الثلاثاء
خلال زيارته المجلس الوطني للأديان.. المندلاوي : التنوع الديني يعد من مصادر القوة في البلاد
السوداني: قصة الشهيد البطل حارث السوداني تستحق التوثيق ليطلع عليها العالم
عمليات بغداد : اعتقال مطلوبين بينهم بتهمة "الدكة العشائرية" في بغداد
محلل سياسي يكشف عن وجهة نظر دول الخليج تجاه المحافظات السنية في المرحلة المقبلة
وكالة الاستخبارات.. ضبط عجلة حوضية تستخدمها عصـابات داعـش الإرهـابية في تنفيذ عملياتها الإرهــابية في الرطبة
وزير الثقافة والسياحة والآثار يبحث مع السفير الفنزويلي أقامة الأسابيع الثقافية المشتركة
السوداني : جهاز مكافحة الارهاب تقدّم الصفوف الاولى على الاجهزة المثيلة في المنطقة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك