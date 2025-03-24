محافظ بغداد يعلن عن خطة لإعمار الأعظمية والكاظمية المقدسة

أعلن محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، عن خطة لإعمار الأعظمية والكاظمية المقدسة، إذ ذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي بالمحافظة، أن "محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، أجرى جولة ميدانية ليلية في قضاءي الأعظمية والكاظمية المقدسة، برفقة رئيس مجلس المحافظة، عمار الحمداني، وأعضاء المجلس: حيدر موحان، وعلي الزركاني، وعامر داود الفيلي".

كما أوضح أن "الجولة شهدت مشاركة رؤساء الوحدات الإدارية لأقضية أبو غريب والأعظمية والكاظمية والمنصور والرصافة، إلى جانب شيوخ ووجهاء أهالي قضاء الأعظمية"، لافتاً إلى أن "الجولة تضمنت زيارة العتبة الكاظمية المقدسة والحضرة الحنفية المطهرة، حيث تجول الوفد في المدينتين واستمع إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم".

فيما أكد العلوي، خلال الجولة بحسب البيان، أن "هناك خطة لإعمار مدينتي الأعظمية والكاظمية بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى المشاريع التي تتولى محافظة بغداد تنفيذها، ومن بينها تطوير وتوسعة مستشفى النعمان التعليمي، فضلاً عن بناء خمس مدارس قيد الإدراج مع الالتزام بإنهائها ضمن المدد الزمنية المحددة".