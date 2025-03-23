عمليات بغداد : اعتقال مطلوبين بينهم بتهمة "الدكة العشائرية" في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء الأحد، عن اعتقال مطلوبين بينهم يرومون تنفيذ "الدكة العشائرية".

وقالت القيادة في بيان، "وفقاً للخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان المبارك لتعزيز الامن والاستقرار وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية ومتابعة وتدقيق العمالة الاجنبية تواصل تشكيلات الفرق (الاولى، الثانية، الخامسة، الالية) شرطة اتحادية وقيادة شرطة بغداد الرصافة بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، تمكنت خلالها من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضاف البيان "بينهم عصابة تمارس جرائم السرقة، مكونة من شخصين وهما من "ارباب السوابق"، وثلاثة اخرين يرومون تنفيذ مايسمى "بالدكة العشائرية" وبالجرم المشهود، وضبط الاسلحة والاعتدة التي بحوزتهم".

وأشار الى "اعتقال اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية وذلك ضمن مناطق (مجمع الاحسان السكني/المدائن، مدينة الصدر، حي الجهاد، التأميم، اليوسفية، البوعيثة، الفضيلية) بجانبي الكرخ والرصافة".