وكالة الاستخبارات.. ضبط عجلة حوضية تستخدمها عصـابات داعـش الإرهـابية في تنفيذ عملياتها الإرهــابية في الرطبة

ضبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عجلة حوضية تستخدمها عصـابات داعـش الارهـابية في تنفيذ عملياتها الارهــابية في الرطبة غربي العراق.
وذكرت الوكالة في بيان ، ان مفارزها المختصة بمكافحة الارهــاب في محافظة الانبار ، بالاشتراك مع ملاكاتها الفنية والتقنية ، نفذت مسوحات جوية لصحراء جنوب الرطبة ، اسفرت عن ضبط عجلة حوضية لعصــابات داعـش تستخدمها ،مضـافة متنقلة ، لتنفيذ عملياتها الارهـابية ، كما تم ضبط مواد داخل العجلة تستخدم للدعم اللوجستي"
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