وزير الثقافة والسياحة والآثار يبحث مع السفير الفنزويلي أقامة الأسابيع الثقافية المشتركة

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار احمد فكّاك البدراني، مع السفير الفنزويلي أرتورو أنيبال جاليجوس راميرز، سبل دعم وتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين اللذين تربطهما الكثير من القواسم والروابط المشتركة والمبنية على الصداقة والأخوة.

وأكد البدراني بحسب بيان للوزارة، إن هذا اللقاء له أهمية خاصة كونه يناقش الإجراءات اللازمة لوضع اتفاقية تبادل ثقافي من شأنها تعزيز التعاون في مجال النشاطات والمراكز الفنية والتراث الثقافي من خلال عدد من الفعاليات المتبادلة.

وتناول اللقاء التأكيد على علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط العراق وفنزويلا والتعاون المتبادل في مختلف المجالات وضرورة التبادل الثقافي واقامة فعاليات مشتركة، كما تم استعراض عدد من البرامج والنشاطات التي ستقام بينهما قريباً، ومنها اقامة مهرجانات واسابيع ثقافية عراقية فنزويلية.

من جانبه، اعرب السفير الفنزويلي عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين البلدين خصوصا ما يتعلق بقطاع النقل بشكل عام والنقل الجوي خصوصاً، مما ينعكس ايجاباً على تعزيز قطاع السياحة بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة ، امام الشعب الفنزويلي لزيارة العراق والاطلاع على آثاره و تاريخ حضاراته./