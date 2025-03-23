السوداني : جهاز مكافحة الارهاب تقدّم الصفوف الاولى على الاجهزة المثيلة في المنطقة

اكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، ان جهاز مكافحة الارهاب اكتسب خبرة عالية، وتقدم الصفوف الاولى في قوات مكافحة الارهاب بالمنطقة.

واستذكر السوداني ، خلال مشاركته ضباط ومقاتلي الجهاز مأدبة افطار ، بطولات وتضحيات جهاز مكافحة الارهاب البطل الذي كان النواة الاولى لقيادة العمليات الخاصة التي نفذت عمليات نوعية مازالت مستمرة بالقصاص من الارهابيين، مشيداً بالعملية التي تمكنت فيها قوات الجهاز من القصاص من الارهابي المدعو ابو خديجة، والتي تفتخر بها جميع المؤسسات الامنية.

واكد ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، حرص الحكومة على دعم القوات الامنية، مشيراً الى :" ن التقييمات الدولية للجهاز خير دليل على مكانته، ومهمتنا الحفاظ على هذه المرتبة، مع الجهوزية والاستعداد والتخطيط الدائم لمواجهة ما تبقى من فلول وخلايا داعش المندحرة، ولتحقيق الغرض الذي شُكل من اجله الجهاز وهو مواجهة الارهاب ".

وشدد السوداني على ضرورة ضمان حقوق عوائل الشهداء وحصولها على جميع مستحقاتها، والتواصل مع ذويهم في كل مناسبة، وهو جزء بسيط من الوفاء لهذه التضحيات الغالية.

كما شدد على رعاية جرحى الجهاز، وتجاوز اي معوقات تعطل الحصول على استحقاقهم.

وقال القائد العام خلال اللقاء :" ان تضحيات الجهاز وتصديه للارهاب، بالمشاركة مع بقية الاجهزة الامنية اكسبته خبرة عالية، وتقدم الصفوف الاولى في قوات مكافحة الارهاب بالمنطقة".

واضاف:" نريد من قيادة جهاز مكافحة الارهاب الاهتمام بالمنتسبين من خلال تأمين الحقوق والسكن، وفي تنفيذ الواجبات،والحكومة تعمل على توفير المستلزمات المعيشية والتجهيزات، لكي يكون المنتسب قادراً على تنفيذ المهام الموكلة اليه بالشكل المطلوب".

وتابع السوداني:" ان جهاز مكافحة الارهاب قطع شوطاً مهماً في تأمين سكن لمنتسبيه، وسيتم توزيع قطع اراضٍ سكنية مخدومة قريباً في النهروان".