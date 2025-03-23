القبض على 4 متهمين بتهريب المنتوجات النفطية في كربلاء

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، عن القبض على 4 مهربين متهمين، بتهريب منتوجات الطاقة في كربلاء.

وقال بيان لـ المديرية إن "مفارز اللواء السادس، وبالتنسيق مع قسم استخبارات شرطة الطاقة، ألقي القبض على (٤) متهمين، بتهريب المنتوجات النفطية، وضبط عجلاتهم في محافظة كربلاء، لعدم فحص المنتوج النفطي في مستودع نفط المحافظة، ومحاولتهم تغيير مسارهم الرسمي".

واضاف البيان، بان "العملية تمت باشراف مباشر من قبل مدير عام الطاقة والجهات الساندة، مبينا ان الموقفين تم إيداعهم التوقيف، وحجز المضبوطات استناداً الى القانون الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته".