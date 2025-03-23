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ضبط 183 كيلو غراما من المواد المخدرة والقبض على المتاجرين بها في بغداد


أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاحد (23 آذار 2025)، عن ضبط 183 كيلو غرام من المواد المخدرة والقاء القبض على المتاجرين بها في بغداد.

وقالت المديرية في بيان إنه "تمكنت مديرية شؤون مخدرات الكرخ من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك إحدى شبكات تجارة المخدرات في بغداد تتكون من (21) متهم وضبطت بحوزتهم (183 كغم) من مادة المارجوانا ومواد مخدرة اخرى داخلة من خارج البلاد". 

وأضاف البيان، انه "تم إيداع المتهمين التوقيف عن جريمة تجارة المخدرات".

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