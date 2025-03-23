وزارة الموارد المائية: تجهيز ونصب أكثر من 400 طاقم ضخ للإبار تعمل بالطاقة الشمسية

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن تجهيز ونصب أكثر من 400 طاقم ضخ للآبار يعمل بالطاقة الشمسية في البلاد خلال الأعوام السابقة، حيث ذكر بيان للوزارة أن "الهيئة العامة للمياه الجوفية قامت بتنصيب 312 طاقم ضخ يعمل على منظومات الطاقة الشمسية في أغلب محافظات البلاد خلال الأعوام الأخيرة، بهدف تأمين المياه من الآبار الى المناطق النائية والتي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي والبعيدة عن مصادر المياه السيحية".

كما وأضاف أن "الوزارة جهزت 92 طاقم ضخ أخرى تعمل بالطاقة الشمسية ضمن عقد البنك الدولي، حيث تم نصب معظمها في محافظات (نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى) مشيرة الى أن العمل مستمر لإنجاز المتبقي وفق الاحتياج الفعلي والمدة المحددة لها".

كذلك بين أن "الطواقم تعد الحل الفعال والمستدام لتوفير المياه للأراضي الزراعية والاستخدامات اليومية للمناطق النائية بعد تحديد الاحتياجات المائية واختيار المضخات المناسبة طبقاً للقدرة والارتفاع المطلوب لضخ المياه عبر شبكات ري حديثة لتقليل الهدر في الثروة المائية".

ومن الجدير بالذكر أن من أبرز مواصفات طواقم الضخ الشمسية، أنها صديقة للبيئة ولا تنتج منها أي انبعاثات ضارة وذات جودة عالية وأعمال صيانتها بسيطة وعمرها الافتراضي أطول مقارنة بالمضخات الأخرى التي تعمل بنظام الديزل .