مجلس الخدمة يوافق على تعيين أكثر من 1880 موظفا في 4 وزارات

صادق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، على تعيين أكثر من 1880 موظفا في أربع جهات حكومية، إذ ذكر بيان صادر عن المجلس، أنه تم المصادقة على تعيين موظفين في وظائف متنوعة تشمل (مدرس رابع، معاون قانوني، مرشد تربوي رابع، معاون مهندس)، على ملاك وزارة التربية، مجلس القضاء الأعلى، وزارة المالية، وأمانة بغداد.

كما أوضح المجلس، أن عملية التعيين تمت وفق الآلية المعتمدة للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017.

كذلك أضاف، أن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، وأعضاء المجلس، شددوا على ضرورة تسريع عملية التعيينات وإنهاء الملف في أقرب وقت، مؤكدين أن عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين ستستمر بشكل متتابع في الأيام القادمة.