وزارة الصحة: البرنامج الحكومي أولى اهتماماً خاص بإدارة وتشغيل المستشفيات

أكد وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، أن البرنامج الحكومي أولى اهتماماً خاصاً بإدارة وتشغيل المستشفيات لتطويرها، داعياً إدارة مستشفى الإمام الصادق (عليه السلام) التعليمي في بابل إلى استثمار التقنيات الحديثة في تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، فقد ذكر بيان لوزارة الصحة، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مستشفى الإمام الصادق (عليه السلام) التعليمي في بابل بحضور الكادر المتقدم في الوزارة ومدير عام دائرة صحة بابل جواد كاظم البيرماني".

كما أضاف البيان، أن "الوزير اطلع على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ضمن برنامج إدارة وتشغيل المستشفيات الحديثة إلى جانب إدارة ملاكاتنا الطبية والصحية الوطنية".

فيما دعا الوزير إدارة المستشفى إلى "استثمار التقنيات الحديثة في تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى في ظل الإدارة الحديثة".

كذلك أكد الحسناوي، أن "البرنامج الحكومي أولى اهتماماً خاصاً بإدارة وتشغيل المستشفيات من ناحية تطوير المستشفيات وافتتاح مراكز تخصصية وتعزيز توفير الأدوية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى".