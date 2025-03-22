الموارد المائية توجه بمحاسبة ملوثي نهر خريسان بالنفايات في محافظة ديالى

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، أن دائرة الصيانة مستمرة بتنظيف نهر خريسان في محافظة ديالى، فيما وجهت دائرتي البيئة والبلدية بمحاسبة ملوثي نهر خريسان بالنفايات في ديالى، حيث ذكر مدير مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى مهند المعموري للوكالة الرسمية، إن "‏نهر خريسان من الأنهار المهمة جداً بالمحافظة، والذي هو من الأنهر الطويلة غير المبطنة، جزء قليل منه مبطن، ويبلغ حوالي 50 كيلومتراً، ويمر بثلاث نواحي وقضاء بعقوبة، ‏وهو ما يعرضه الى التلوث من خلال قلة وعي بعض المواطنين الذين يرمون النفايات بهذا النهر". كما أضاف أن "دائرة الصيانة مستمرة في تنظيف وتطهير هذا النهر، وعلى دائرتي البيئة والبلدية أخذ دورهم بمحاسبة المواطنين الذين يرمون هذه النفايات في داخل نهر خريسان".



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