النائب انتضار الموسوي : السارق نور زهير شمل بقانون العفو العام

أكدت النائبة عن الإطار التنسيقي، انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، أن نور زهير، المتهم بقيادة سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ"سرقة القرن"، قد شُمِل بقانون العفو العام، وسيسلم الأموال التي نهبها قبل إطلاق سراحه.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي إن "الحكومة بأكملها لم تقدر على نور زهير، وبالتالي فهو والكثير من أمثاله سيكونون أحراراً بعد إعادة الأموال إلى العراق، وكأنهم متفضلون بذلك على الشعب".

وأضافت أن "هذا القانون الذي أقرته الحكومة يتضمن فقرات إيجابية، لكنه يحتوي أيضاً على مواد سلبية"، مشيرة إلى أن "الجهود المبذولة في مكافحة الفساد يتم إلغاؤها بقانون يمحو كل ما عملنا عليه".

وتابعت: "لا يجب أن تبرأ ساحة نور زهير ولو بعد ألف سنة من سرقة أموال الشعب، لكن للأسف هذا هو الواقع الذي نعيشه حالياً".

وكان نور زهير، المعروف بـ"أبو فاطمة" وصاحب شركتي (القانت والمبدعون)، قد اعتقل في مطار بغداد الدولي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أثناء محاولته مغادرة البلاد، قبل أن يُطلق سراحه بكفالة مالية مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب.

وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال المسروقة، التي بلغت 3.7 تريليون دينار، تعود لشركات صينية، مشيراً إلى تقصير مكتب مكافحة غسيل الأموال في التعامل مع القضية.

وفي 21 كانون الثاني 2025، صوت البرلمان على قانون العفو العام ضمن حزمة قوانين، من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.