طقس البلاد: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متوقعة خلال الأيام المقبلة

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار وانخفاضا في درجات الحرارة، حيث أفاد بيان للهيئة، أن "غدا الجمعة سيكون الطقس غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائما جزئيا في المنطقة الجنوبية مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في الأقسام الشرقية من البلاد تكون رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم في الساعة بالمنطقتين الوسطى والشمالية وجنوبية شرقية معتدلة السرعة ( 20-30) كم في الساعة بالمنطقة الجنوبية مع تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في عموم البلاد، الرؤية الأ فقية (6-8) كم وفي المطر والغبار (2-4) كم" .

كذلك أضاف البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الجمعة، كالتالي: بغداد وديالى وصلاح الدين ونينوى 21، كربلاء والنجف وبابل 22، السليمانية 12، دهوك 16، البصرة 27".

وأضافت الهيئة، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم السبت القادم سيكون الطقس غائما جزئيا في المنطقة الوسطى وغائما في المنطقتين الجنوبية والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الجنوبية تكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية ، الرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (6-8) كم ".

كما أشارت إلى، أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحوا إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار متفرقة عليها ، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد ".

وتابع البيان، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائما جزئيا في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".