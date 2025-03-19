بالوثيقة.. تكليف ملاحظ بمهام مديرية زراعة محافظة بغداد

أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، تكليف الملاحظ اياد كاظم علي بإدارة مهام زراعة محافظةبغداد.
ونشرت وثيقة صادرة من قبل محافظ بغداد عبد المطلب العلوي تضمنت: "لاحقاً بالأمر الإداري المرقم (955 لسنة 2024) واستناداً الى الصلاحيات المخولة لنا تقرر تجديد تكليف الملاحظ اياد كاظم علي بإدارة مهام مديرية زراعة محافظة بغداد".
وتساءل مراقبون حول الصلاحية الدستورية، هل تمكن الملاحظ من استلام منصب إداري في وقت وجه رئيس الوزراء ان يكون مدراء المناصب الإدارية من ذوات الكفاءة والمهنية.
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