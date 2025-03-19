الدفاع المدني في كربلاء يصدر وصايا للمواطنين

أصدرت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، اليوم الأربعاء، وصايا للمواطنين، إذ ذكرت المديرية في بيان، انها "قامت بتشكيل لجنة بإشراف العميد سعد إسماعيل خليل، وقائم مقام المركز، حيث قامت بحملات تفتيشية مكثفة على مدن الألعاب والحدائق العامة والمتنزهات في المحافظة، وذلك بهدف التأكد من توفر شروط السلامة العامة وحماية المواطنين".

كما أوضحت ان هذه الحملات تهدف إلى:

* التأكد من التزام هذه المرافق بمعايير السلامة والأمان.

* فحص صلاحية الألعاب والمعدات المستخدمة.

* التأكد من وجود وسائل الإطفاء والإسعافات الأولية.

* توعية العاملين في هذه المرافق بأهمية السلامة.

* ضمان بيئة آمنة للزوار، وخاصة الأطفال.

وتابعت "كانت نتائج الحملة:

* كشف بعض المخالفات وعدم الالتزام بشروط السلامة.

* تم توجيه إنذارات للمخالفين وإلزامهم بتصحيح الأوضاع.

* تم غلق بعض مدن الألعاب لحين جلب شهادات فحص.

* الإشادة بالتزام بعض المرافق بمعايير السلامة.

وأوصت مديرية الدفاع المدني بعدد من الوصايا والارشادات منها:

* ضرورة التزام جميع المرافق الترفيهية بمعايير السلامة.

* إجراء صيانة دورية للألعاب والمعدات.

* توفير وسائل الإطفاء والإسعافات الأولية.

* تدريب العاملين على التعامل مع حالات الطوارئ.

* متابعة دورية من قبل الجهات المختصة لضمان استمرار الالتزام بشروط السلامة.

كذلك ذكرت ان "ذلك جاء من أجل سلامة المواطنين وتوفير بيئة آمنة لهم في المرافق الترفيهية، وتجنب وقوع الحوادث التي قد تهدد سلامتهم".