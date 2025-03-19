وزير الموارد: توجه حكومي لزراعة الواحات الصحراوية وتأمين حاجتها من المياه الجوفية

صرّح وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، اليوم الأربعاء، عن التوجه الحكومي الجاد لاستثمار الصحراء بزراعة المحاصيل وتأمين حاجتها عبر المياه الجافية، كاشفاً عن دراسة إنشاء واحات تمتد من شمال العراق لجنوبه، حيث ذكر ذياب للوكالة الرسمية، إنه "تقع ضمن مسؤولية الوزارة تأمين المياه لجميع الجهات المعنية بالزراعة وهناك توجه لزراعة الواحات الصحراوية وهذه تحتاج كميات من المياه يجب تأمينها من المياه الجوفية وبشكل مدروس وعلمي لتشجيع الواحات وإدامتها وليس فقط زراعة الشتلة وانما بحاجة الى إدامة وعناية".

كما أضاف، أنه "بالاعتماد على المياه الجوفية يتم سنوياً زراعة أكثر من ثلاثة ملايين دونم بمحاصيل الحنطة والشعير"، موضحا أن " الري المحوري بواسطة الرش يستخدم بشكل واسع في المناطق الصحراوية وهذا دليل على التوجه الجاد من قبل الحكومة والمزارعين لاستثمار الصحراء".

فيما لفت إلى أن "الوزارة تدرس إنشاء واحات صحراوية تمتد من سنجار الى البادية الجنوبية في مناطق مختارة"، مؤكداً "أهمية الواحات واستدامتها والاعتناء لتأمين المياه ونعمل على إنشاء سدود لحصاد المياه لاستدامة هذه الواحات".