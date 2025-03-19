فتح باب التحويل من الملاك العسكري الى المدني لذوي الشهداء

اعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الاربعاء، عن فتح باب التقديم لتحويل ذوي الشهداء من الملاك العسكري إلى المدني، حيث ذكر بيان للمؤسسة، انه" بجهود حثيثة ومتابعة مباشرة من رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، وتنفيذاً للتشريعات الداعمة لحقوق ذوي الشهداء، اعلنت مديرية الشؤون التعليمية والثقافية عن إعادة فتح باب التقديم للتحويل من الملاك العسكري إلى الملاك المدني لذوي الشهداء".

كما اضاف البيان، ان "هذا الإجراء يأتي استناداً إلى أحكام البند السادس عشر من المادة (17) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، الذي يُلزم وزارتي الدفاع والداخلية، وهيأة الحشد الشعبي، وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى من الملاك العسكري إلى الملاك المدني، ضمن نفس الجهة".

فيما دعت المؤسسة بحسب البيان "جميع المشمولين بهذه الفقرة والراغبين بالتحويل إلى التقديم عبر الرابط المخصص".