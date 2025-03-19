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وزارة العدل: افتتاح مديرية تنفيذ سنجار لتعزيز الخدمات العدلية في نينوى


أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن افتتاح مديرية تنفيذ سنجار في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات العدلية وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان وصول المواطنين إلى حقوقهم القانونية بمرونة وكفاءة، إذ ذكرت الوزارة في بيان، إن الافتتاح تم بتوجيهات من وزير العدل، خالد شواني، بحضور مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، والنائب روزن زياد سيدو، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الهجرة والمهجرين، بالإضافة إلى مدير بلدية سنجار وعدد من الوجهاء وشيوخ العشائر، وذلك تأكيدا على أهمية هذه الخطوة في دعم المنظومة العدلية.

كما أوضح البيان، أن المديرية قد تم تجهيزها بجميع مستلزمات العمل، مع رفدها بالكوادر المختصة لضمان كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.

فيما لفتر إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تقليل أعباء مراجعة المواطنين للدوائر التنفيذية في المدن البعيدة، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لتطوير البنية العدلية وتوسيع نطاق عمل مؤسساتها في مختلف المحافظات.

 

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وزارة العدل: افتتاح مديرية تنفيذ سنجار لتعزيز الخدمات العدلية في نينوى
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