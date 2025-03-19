الأمن الوطني العراقي يطيح بشبكات تزوير في بغداد والبصرة وكركوك

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، عن نجاحه في الإطاحة بشبكات تزوير في العاصمة بغداد ومحافظتي البصرة وكركوك، حيث ذكر الجهاز في بيان،أنه "بعد متابعة استخبارية استمرت لأسابيع وجمع معلومات ميدانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من توجيه ضربات موجعة لشبكات التزوير التي كانت تعمل في الخفاء".

كما أضاف البيان، أن "مديرية أمن كركوك قامت بمداهمة مقر كان يتخذه متهمان مكانا لتزوير المحررات الرسمية"، حيث كشف التحقيق عن صلة خطيرة بين المتهمين وتنظيم داعش الإرهابي، إذ كانا يوفران وثائق مزورة لعناصر التنظيم لتسهيل تحركاتهم وإخفاء هوياتهم الحقيقية.

كذلك تزامنت في بغداد مداهمتان في توقيت واحد، حيث استهدفت إحداهما مقرا في المحمودية كان يستخدمه شبكة تمتهن انتحال الصفات الحكومية وتزوير الوثائق، بعد مراقبة دقيقة استمرت 72 ساعة، إذ أسفرت العمليات عن إلقاء القبض على متهمين متخصصين في اختراق وثائق وزارتي الصحة والنفط، وتم ضبط معدات متطورة وأختام مقلدة بحوزتهما.

أمّا في محافظة البصرة، فقد نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني كمينا استهدف أحد المزورين في قضاء الزبير، وضبطت بحوزته معدات رقمية وأختام مقلدة كانت تستخدم في تزوير التصاريح الجمركية والنفطية.

في حين أكد الجهاز أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التزوير وضمان الأمن الوطني.