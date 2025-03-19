وزارة التجارة تجري اختبارًا تجريبيًا لخدمة أتمتة تصديق شهادة المنشأ

صرّحت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، بإجراء اختبار تجريبي لخدمة أتمتة تصديق شهادة المنشأ، إذ ذكرت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في الوزارة في بيان للوكالة الرسمية إنها "أجرت اختبار تجريبي لخدمة أتمتة تصديق شهادة المنشأ، والوقوف على آلية اختبارات الموثوقية التي ينفذها المختصون في قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة، تمهيدًا للوصول إلى الإقرار النهائي لإطلاق الخدمة أمام الجمهور".

وأوضح مدير عام الشركة مصطفى العاني إن "الاختبار تناول أهم المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة لتشغيل النظام، فضلا عن وضع آليات تعاون مشترك لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة ووفق أعلى المعايير المعتمدة".

فيما أكد البيان على "أهمية البرنامج في تبسيط إجراءات إصدار شهادات المنشأ، وتقليل الوقت والجهد على المصدرين، فضلاً عن تعزيز معايير الشفافية والدقة في العمليات التجارية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويعزز مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة.

وختم البيان أن هذا المشروع جزءًا من خطة متكاملة تعمل شركة المعارض على تنفيذها، بهدف تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في مجال تسهيل التجارة".