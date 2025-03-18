دهوك.. القبض على نازح قتل زوجته داخل مخيم

أعلنت مديرية شرطة عقرة في محافظة دهوك بإقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، (18 آذار 2025)، عن اعتقال رجل بتهمة قتل زوجته في مخيم مامليان بناحية گردسين في المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان أن "التحقيقات الأولية، تشير إلى أن الضحية تُدعى (ل. م. ي) وتبلغ من العمر 29 عامًا، فيما المتهم هو زوجها (أ. ح. ع) البالغ من العمر 37 عامًا، لكن دوافع الجريمة ما تزال مجهولة”.

وأوضحت أن "التحقيقات ما تزال جارية، حيث تم إرسال جثة الضحية إلى الطب العدلي في دهوك، بينما تم فتح محضر ضد المتهم وفقًا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي".