شخص مسلح يحاول اقتحام مركز شرطة في كركوك

تعرض مركز شرطة القورية في مدينة كركوك، اليوم الثلاثاء، لهجوم مسلح، حيث قام شخص مجهول باقتحام المركز بعد أن قتل حارسه عند المدخل، وبحسب التفاصيل، استخدم المهاجم سكينا لقتل الحارس، ثم استولى على سلاحه واقتحم المركز، ليبدأ بإطلاق النار. وتمكنت قوات الشرطة من الرد سريعا، وأسفرت المواجهة عن مقتل المهاجم.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المهاجم كان من محافظة ميسان، وكان مطلوبا للعدالة في قضايا سابقة، ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الجريمة.