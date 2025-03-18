وزارة العدل تستحدث 12 دائرة عدلية ضمن خطة شاملة لتطوير البنى التحتية

صرّحت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن توسّع خدماتها باستحداث 12 دائرة عدلية ونقل 42 أخرى الى بناية جديدة ضمن خطة شاملة لتطوير البنى التحتية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، للوكالة الرسمية إنه "في إطار التوجيهات الاستراتيجية لوزير العدل خالد شواني، أعلنت وزارة العدل عن استحداث 12 دائرة عدلية ونقل 42 أخرى الى أبنية حديثة خلال العام المنصرم، ضمن خطتها الشاملة لتطوير البنى التحتية العدلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأضافت أن "عمليات الاستحداث والنقل توزعت على الدوائر العدلية وفق الآتي:

-دائرة التسجيل العقاري: استحداث 4 مديريات جديدة لتوسيع نطاق الخدمات العقارية، ونقل 7 دوائر لضمان بيئة عمل أكثر كفاءة.

-دائرة الكتاب العدول: استحداث 5 دوائر جديدة، ونقل 15 دائرة، إلى جانب تنفيذ أعمال ترميم وصيانة لـ50 دائرة، لتعزيز جاهزيتها التشغيلية وتوفير بيئة عمل مناسبة.

-دائرة التنفيذ: استحداث 3 مديريات تنفيذية، ونقل 20 مديرية، بهدف تحسين كفاءة إنجاز المعاملات التنفيذية وتخفيف الضغط على الدوائر العدلية".

وأكد الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد خليفة التميمي، بحسب البيان، أن "الوزارة تواصل العمل على مشروع تطوير البنى التحتية العدلية من خلال إنشاء مجمعات عدلية متكاملة، حيث سيتم خلال العام الحالي افتتاح المجمع العدلي في محافظة كربلاء المقدسة ، إضافة إلى المجمع العدلي في المحمودية في بغداد ، فيما تشهد محافظات أخرى تقدمًا ملحوظًا في إنجاز مشاريع المجمعات العدلية التي يجري تنفيذها وفق أحدث المعايير الفنية والإدارية".

وأشار إلى أن "العامين الماضيين شهدا افتتاح مجمعين عدليين في غماس والحمزة، ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير بيئة عدلية متطورة تستوعب التوسع في الخدمات القانونية والعدلية، وتحقق سرعة ودقة في إنجاز المعاملات بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة العدلية".